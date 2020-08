Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara provocata de COVID-19 ar putea arunca în saracie extrema pâna la 100 de milioane de oameni, mult mai mult decât se estima anterior, avertizeaza presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, într-un interviu acordat AFP.Anterior, institutia financiara internationala…

- Pandemia provocata de noul coronavirus este studiata cu atentie de specialistii de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, care au facut un top al județelor cu cele mai multe cazuri din ultimele doua saptamani, potrivit Știrile TVR. Autorii studiului spun ca autoritațile locale trebuie sa se mobilizeze…

- Academia Romana a lansat joi monografia "Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice și epidemiologice", anunța romania-actualitati.ro.Lucrarea prezinta o sinteza a cunoștințelor științifice la zi acumulate pe plan internațional, la care se adauga experiența clinica și cercetarea fundamentala…

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus in Germania a crescut cu 555, ajungand la un total de 215.891, a transmis duminica Institutul pentru boli infecțioase ”Robert Koch” (RKI).Potrivit statisticilor publicate, bilanțul deceselor asociate infecției cu noul coronavirus a crescut…

- Pandemia de coronavirus a schimbat intr-un timp foarte scurt modul de interacționare a persoanelor. Maștile au devenit obligatorii in spații inchise, iar in unele județe, și in spații publice, vizitele pe la cunoscuți s-au rarit, multe dintre vacanțele planificate in afara țarii au fost anulate. Insa,…

- MiniREACTOR lanseaza apelul de inscriere pentru MiniTEXTE. Cuvinte de copii, un proiect cofinanțat de AFCN care transforma piese foarte scurte create de copii in episoade de teatru filmat.Proiectul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani, din intreaga țara, care iși doresc sa scrie.…

- Patru balerini și profesoara lor, de la Teatrul de Balet din Sibiu, au fost diagnosticați cu noul coronavirus. 22 de persoane, contacți ai artiștilor, sunt puși in carantina la domiciliu, potrivit reprezentanților Prefecturii Sibiu, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu,…

- Pandemia de Covid-19 este pe o panta descendenta in Timiș, ținand cont de faptul ca in ultimele aproape doua saptamani s-au imbolnavit de SARS-Cov2 doar 13 persoane. Peste 400 de pacienți din Timiș s-au vindecat de aceasta boala. In spitalele din Timiș mai sunt internate astazi 16 persoane depistate…