O aplicatie de smartphone care monitorizeaza acctivitatea pe internet a copiilor a dus la arestarea unei profesoare. Aceasta avea o relatie sexuala cu un baiat de 13 ani, potrivit tatalui copilului. Profesoara, Brittany Zamora (foto) in varsta de 27 de ani, ar fi intretinut cel putin trei contacte sexuale cu elevul, potrivit politiei, in clasa si in masina femeii. „Brittany Zamora este un monstru", a declarat tatal baiatului.