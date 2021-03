O profesoară a murit imediat după rapelul anticovid. Soțul: A avut reacții similare cu cele ale otrăvirii Soțul ei sustine ca femeia, in varsta de 55 de ani, a avut reacții adverse grave similare cu cele ale otravirii. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați „Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca este posibil ca organismul sa se fi luptat. Nu erau frisoane, ci senzații de frig. Inainte de rapel, in ultimele doua saptamani, a avut mai multe dureri, le-am pus pe seama unei crize de fiere. In dimineața rapelului nu s-a simțit bine, dar in cursul zilei a putut manca, a mers la rapel și le-a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

