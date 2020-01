Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Daniel Horodniceanu, candidat la sefia Parchetului General, a afirmat, miercuri, ca Ministerul Public gestioneaza in prezent aproape 1.750.000 de dosare, ceea ce inseamna ca unu din sase romani ar fi implicat intr-un caz penal. "Trebuie sa spunem ca la acest moment Ministerul…

- Curtea de Apel Galati a hotarat condamnarea definitiva a 19 agenti de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila - Biroul Rutier, Serviciul Rutier si Biroul Ordine Publica, dintr-un numar total de 22 de agenti trimisi in judecata in 2015, sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei cinci arestați au incercat sa iasa mai devreme din arest, insa magistrații Curții de Apel Timișoara nu au fost de acord! Arestați preventiv la inceputul lunii decembrie pentru 30 de zile, Ioan Pop, Ștefan Radu, Nicolae Cernea, Florin Negru și Nicolae Miculescu au contestat masura…

- Tribunalul Caras-Severin a dispus, joi seara, masura arestului preventiv pe numele a cinci persoane implicate in dosarul permiselor de portarma din judet, printre care seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ, Radu Stefan, transmite Agrepres. Pe langa Radu Stefan, alte patru persoane inculpate…

- Pe scurt, inculpata in calitate de infirmiera, in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes, a pretins si primit, in perioada 2017-2018, suma de 2500 euro si o sticla de whiskey de la o persoana, suma de 1000 de euro de la un alt inculpat, precum si suma de 3500 euro de la o alta…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii și Administrația Naționala a Penitenciarelor, din care 500 militari din 21 de țari aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice au participat,…

- Ziarul Unirea Ceremonie militara fastuoasa la Alba Iulia, de Ziua Naționala: 1.400 de militari, 110 mijloace tehnice, 15 avioane si elicoptere Reprezentantii Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” au facut publice modul in care se vor desfasura ceremoniile militare dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, vineri seara, ca a schimbat indicativele folosite de Jandarmeria Romana, in convorbirile de pe stațiile radio, iar inregistrarea discuțiilor din 10 august, de la protestele din Piața Victoriei, vor ajunge, saptamana viitoare, la procurorii Parchetului General.Citește…