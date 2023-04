Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Daniel David, despre violența in școli: Ceea ce se face in sistemul de educație este o pacaleala, ca sa nu spun o impostura, nu exista psihopedagogi / Daca ministerul vrea sa aiba un om orchestra și sa-i arunci in carca toate problemele din școala, sigur ca nu o sa obținem nimic at…

- O procedura de management al cazurilor de violenta in scoli va fi realizata in doua saptamani, a declarat, marti, ministrul Educatiei, Ligia Deca, mentionand ca sunt discutii cu Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Interne pentru modificari legislative.

- O serie de incidente care nu fac deloc cinste sistemului de educație din țara noastra au avut loc, in ultimele luni, in diferite școli din Romania. De la batjocorirea dascalilor s-a ajuns chiar la injunghierea unei profesoare intr-o școala din Capitala. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus, luni,…

- Cazier online: Peste 30.000 de caziere judiciare au fost eliberate in doar trei saptamani. Care este procedura Cazier online: Peste 30.000 de caziere judiciare au fost eliberate in doar trei saptamani. Care este procedura Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a anuntat in cursul zilei de marti,…

- Statistici ingrijoratoare! Județul Brașov se afla pe primul loc, la nivel național, la numarul actelor de violența in școli. Dintr-un total de aproape 10.000 de acte de violența, intregistrate in anul școlar 2021 – 2022 in unitațile de invațamant din intreaga țara, peste 1.500 sunt raportate in județul…

- Numarul cazurilor de bullying din școli a crescut cu aproape o treime in ultimul an, in Romania, fenomenul fiind extrem de grav, in condițiile in care 1 elev din 2 este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violența fizica, iar 4 copii din 5 asista la situații de bullying, anunța Organizația…

