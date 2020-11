O problemă majoră în toată Europa. S-au cheltuit miliarde de euro pe milioane de măşti care nu oferă protecție Preturile mastilor de protectie achizitionate de guverne si institutiile UE au variat intre 20 de centi si 37 de euro pe unitate. Cand prima transa a sosit in mai, testele din patru state membre au aratat ca mastile nu sunt conforme cu contractul. Intrebata in mod repetat cu privire la consecintele pentru furnizor si ce s-a intamplat cu setul intreg de masti, Comisia nu a oferit niciun raspuns. Comanda pentru mastile respective este una din peste 37.800 de licitatii si contracte avand legatura cu Covid-19 analizate de jurnalisti din 37 de tari si coordonate de OCCRP (Proiectul de Raportare a Criminalitatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

