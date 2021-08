O problemă: Mai multor guverne li se cere ajutorul pentru evacuarea jucătoarelor de fotbal din Afganistan FIFA si sindicatul FIFPro au trimis mesaje mai multor guverne, cerand ajutorul acestora pentru evacuarea jucatoarelor de fotbal din Afganistan, potrivit BBC. FIFPro a precizat in social media ca in ultimele zile a discutat cu guverne “pentru stabilirea unui plan de evacuare pentru sportivii in cazul carora exista riscuri”. FIFPro a precizat in social media ca in ultimele zile a discutat cu guverne “pentru stabilirea unui plan de evacuare pentru sportivii in cazul carora exista riscuri”. Sindicatul a mentionat ca isi doreste sa faca astfel incat cat mai multi oameni sa ajunga sa fie in siguranta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ceea ce se intampla acum in Afganistan arata ca negocierile intre talibani si Guvernul actual pentru transferul puterii au esuat, spune analistul de politica externa, Iulian Chifu. Rusia va solicita organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Afganistan.…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

