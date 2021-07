Stiri pe aceeasi tema

- Statia Spatiala Internationala a urmat o traiectorie temporar necontrolata pe orbita Terrei, joi, dupa ce motoarele unui nou modul de cercetare rusesc au fost repornite accidental la doar cateva ore dupa conectarea acestuia cu avanpostul orbital, au anuntat reprezentantii NASA, citati de Reuters. Cei…

- Stația Spațiala Internaționala a fost scapata temporar de sub control joi din cauza ca propulsoarele cu jet ale modulului rusesc s-au pornit din neglijența la câteva ore dupa ce acesta se cuplase la ISS, potrivit oficialilor NASA citați de Reuters. Cele 7 persoane de la bordul stației…

- Modulul spatial rusesc Nauka este gata sa se cupleze la Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi folosit ca laborator stiintific, transmite joi Reuters. Modulul a fost lansat saptamana trecuta de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Acest modul este un laborator multifunctional denumit dupa…

- Modulul spatial rusesc Nauka este gata sa se cupleze la Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi folosit ca laborator stiintific, transmite joi Reuters. Modulul a fost lansat saptamana trecuta de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, potrivit agerpres.ro. Acest modul este un…

- Rusia a lansat miercuri modulul de cercetare Nauka spre Statia Spatiala Internationala (ISS) cu o racheta Proton-M, cu peste 10 ani mai tarziu decat ar fi trebui lansata, transmite DPA. Lansarea, transmisa live de Agentia spatiala rusa, Roskosmos, a avut loc pe cosmodromul Baikonur din…

- Ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, a afirmat marti ca „sampanie”, este un nume care poate fi folosit doar pentru vinurile spumante din regiunea omonima din Franta, desi in decursul timpului alte tari au incercat sa sustina ca denumirea este a lor, transmite Reuters.

- ”Daca sanctiunile impotriva Progress si TsNIIMash vor fi mensinute si nu vor fi ridicate in viitorul apropiat, problema retragerii Rusiei din ISS va fi responsabilitatea partenerilor americani”, a spus directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, in timpul unei audieri care a avut loc luni in Parlamentul…

- Șeful agenției spațiale din Rusia a spus, luni, ca Moscova se va retrage de la Stația Spațiala Internaționala in 2025, daca sancțiunile impuse dupa anexarea Crimeei nu vor fi ridicate, relateaza Reuters. Rusia susține ca sancțiunile afecteaza lansarile sale de sateliți.