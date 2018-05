Sambata a fost ziua ei! A intrat, oficial, in familia regala britanica și a primit titlul de ”Ducesa de Sussex”, in calitate de soție a Ducelui de Sussex. Daca la ceremonia religioasa a purtat o rochie simpla, cu croi in A, semnata de casa de moda Givenchy, la recepția oferita de Regina Elisabeta a impresionat cu o rochie sofisticata, marca Stella McCartney. Meghan Markle a fost viziunea prințesei moderne la recepția organizata dupa ceremonia religioasa care a avut loc la Capela St. George, din cadrul Castelului Windsor. Asta și pentru ca protocolul a fost mai puțin restrictiv decat cel in cazul…