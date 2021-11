O primăriță și soțul ei au bătut un fost procuror până l-au desfigurat. Cei doi au fost reținuți de polițiști Primarita comunei nemțene Brusturi si sotul acesteia au fost ridicati de polițiști, miercuri, si condusi in fata procurorului pentru audieri, intr-un dosar penal deschis sub acuzatia de tentativa de omor. Livia și petre Barlau sunt acuzati ca au atacat extrem de violent un fost procuror, pe care l-au lovit cu un cleste de taiat lanturi […] The post O primarița și soțul ei au batut un fost procuror pana l-au desfigurat. Cei doi au fost reținuți de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

