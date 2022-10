O primăriță preoteasă a pierdut la păcănele banii de ajutor social ai sătenilor Deși ar fi trebuit sa aiba grija de satenii care o duc mai greu și de propașirea spirituala a acestora, primarița-preoteasa Irina Iusco, din comuna Șieu, județul Maramureș, a pierdut la pacanele toți banii de ajutoare sociale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru recuperarea prejudiciului cauzat, acesta fiind estimat la 90.000 de lei, deși edilul respinge acuzațiile. Polițiști și procurori din Maramureș au facut duminica patru percheziții domiciliare intr-un dosar penal de delapidare și abuz in serviciu, potrivit unui comunicat al poliției. Principala vizata in dosar este primarița din localitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O primarița din Maramureș și soțul ei, preot, acuzați ca ar fi jucat la pacanele ajutoarele de incalzire. Percheziții la locuința acestora și la Primarie O primarița din Maramureș și soțul ei, preot, acuzați ca ar fi jucat la pacanele ajutoarele de incalzire. Percheziții la locuința acestora și la Primarie…

- Primarița din localitatea maramureșeana Șieu, care este și preoteasa, s-a ales cu dosar penal de delapidare și abuz in serviciu, ea fiind acuzata ca și-a insușit banii de ajutoare sociale, scrie G4Media. Ea ar fi suspectata de autoritați ca a semnat fals statele de plata, dar le-a spus benficiarilor…

- Polițiști și procurori din Maramureș au facut duminica patru percheziții domiciliare intr-un dosar penal de delapidare și abuz in serviciu, potrivit unui comunicat al poliției. Principala vizata in dosar este primarița din localitatea Șieu, care este și preoteasa, potrivit informațiilor G4MediaEa ar…

- Localnicii dintr-o localitatea din Maramureș spun ca primarița acestora, care este și soția preotului din comunitate, ar fi jucat de nenumarate ori banii locali la pacanele impreuna cu soțul ei, preotul. Localnicii spun ca nu au mai primit ajutoarele pentru incalzire tocmai pentru ca aceasta i-ar…

- Autoritațile au decis sa acopere punga de gaze gasita de un localnic care sapa in curtea casei, iar prețul lucrarii este de cel puțin 20.000 de lei, a spus primarul comunei Calopar, de care aparține și satul Bazdana, pentru Libertatea. UPDATE ora 12.30. Primarul Daniel Bobin a declarat, pentru Libertatea,…

- Presa locala din Maramureș – baiamare.net. – relateaza un incident nu doar nefericit, dar și grav. Un polițist care a venit la un caz de scandal intre doua familii de romi, impreuna cu colegii lui, a fost lovit in cap cu mai mulți bolovani și mai multe pietre. Chestiunea a declanșat alerta de gradul…

- Barbatul cu probleme psihice din localitatea Bascov care este suspectat ca a ucis cinci membri ai familiei a fost audiat in cursul nopții de marți spre miercuri și și-a recunoscut faptele. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat miercuri instanței cu propunere de arestare preventiva,…

- Povestea pe care o relatam in randurile astea e una frumoasa și emoționanta, de film. Doi polițiști de la Comisariatul SanFerdinando din Napoli, Marco și Luca, patrulau in noaptea de 5 spre 6 august, cu mașina de serviciu pe via Pallonetto din Santa Lucia. Era aproape 3:00 dimineața și parea sa fie…