Stiri pe aceeasi tema

- Adevarul.ro prezinta Ordonanta de Urgenta pe care fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru sustine ca a elaborat-o in urma tragediei de la Piatra Neamt, document pe care actualul ministru, Vlad Voiculescu, a afirmat ca nu l-a vazut nimeni din minister. Ordonanta lasata de Tataru viza extinerea, reabilitarea…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a primit recent sesizari provenite din partea celor implicați in procesul de aplicare la Masura 3, parte din schema de ajutor de stat instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin…

- Șoferul mașinii Audi, Vitalie, alias NOE, care s-a scufundat ieri cu mașina, model Audi, a fost gasit de oamenii legii. Acesta s-a dovedit a fi un tanar, in varsta de 32 de ani, din satul Calugar, raionul Falești.

- Fara amenzi, de luni, pentru neportul centurii, vorbitul la telefon in trafic sau pentru traversari neregulamentare. Și nu e vorba de vreo schimbare legislative, ci de declanșarea protestului inedit la care vor recurge polițiștii nemulțumiți de inghețarea salariilor. Și cetațenii trebuie sa se aștepte…

- Persoanele fizice si juridice vor putea sa suspende plata ratelor la credite și dupa 1 ianuarie, pentru o perioada de pana la noua luni. Potrivit unui comunicat remis de Ministerul de Finanțe, ratele vor putea fi suspendate atat pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor…

- Punctul de amenda in 2021 va fi plafonat la 145 de lei, a decis Guvernul miercuri seara. Ultima creștere a amenzilor de circulatie a avut loc in 2017, cand punctul de amenda a crescut de la 125 la 145 de lei. Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, la finalul ședinței de guvern, ca punctul…

- Ministerul Economiei lanseaza, in 3 decembrie, inscrierile pentru granturi de investitii, acordate firmelor afectate de pandemie. Cați bani sunt alocați Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 3 "Granturi pentru investitii".…

- Rata de infectare in localitatea Diosti, din judetul Dolj, este de 22 de cazuri la o mie de locuitori. Localurile sunt inchise, scolile au intrat in scenariul rosu, iar masca a devenit obligatorie in spatiile publice deschise, insa localnicii se obisnuiesc destul de greu cu aceste masuri.