O primăriță din Buzău stinge un incendiu cu mâinile ei Violeta Preda, noul primar al comunei Bradeanu din jud. Buzau, a facut un act de curaj și devotament. Cu doar cateva luni inainte de a preluarea funcția de primar al comunei, a intervenit personal pentru a stinge un incendiu izbucnit pe strada Zootehniei. Incidentul a avut loc cand doua familii din zona au alertat-o pe […] The post O primarița din Buzau stinge un incendiu cu mainile ei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la Catedrala din Rouen, a declarat primarul din Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, pe X, joi la pranz. El a postat o fotografie in care se poate vedea valul de fum care iese din schelele din jurul turlei, transmite AFP. „Inceput de foc in desfașurare pe turla Catedralei din Rouen…

- Un buzoian in varsta de 30 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa și conducere sub influența bauturilor alcoolice, dupa ce s-ar fi urcat baut la volan și ar fi lovit-o cu mașina chiar pe soția lui. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in comuna…

- La Școala 134 din București a avut loc un incident electoral care a starnit controverse majore in cadrul procesului de votare pentru alegerile europarlamentare. Un cetațean a semnalat prezența buletinelor de vot preștampilate cu sigla PSD. Incidentul a ajuns și in atenția lui Cristian Popescu Piedone,…

- Intr-o acțiune spectaculoasa desfașurata astazi, poliția a intervenit la cortul EDEN Events din Calvini, unde primarul PSD Valeriu Bitu și echipa sa au fost surprinși in flagrant delict oferind bani alegatorilor de etnie roma. Update 22.15: Se pare ca o parte dintre cei implicați au fugit prin albia…

- Sorin Munteanu, primarul PSD din comuna Poșta Calnau, se confrunta cu acuzații de afișaj electoral ilegal dupa ce și-a lipit materialele de campanie pe gardurile a cel puțin 80 de gospodarii din localitate. Incidentul a starnit nemulțumirea cetațenilor și a rivalilor politici. Partidul Național Liberal…

- Maria Grapini a trecut prin momente grele, dupa ce ar fi fost urmarita și amenințata de un barbat pe aeroport. Eurodeputata povestește ca, barbatul s-a cazat la același hotel cu ea. Mai mult, acesta i-ar fi trimis și o inregistrare in care iși filmase faptele. Incidentul a avut loc la data de 1 decembrie,…

- Premierul Robert Fico al Slovaciei a fost ținta unei tentative de asasinat șocante, declanșand un val de reacții la nivel internațional și aruncand o umbra asupra stabilitații politice a țarii. Fico a fost impușcat in timp ce interacționa cu oamenii, dupa o ședința de guvern in localitatea Handlova.…

- In contextul pregatirilor pentru alegerile locale, filiala AUR din Buzau a surprins prezentand un candidat cu un istoric penal pentru funcția de primar in comuna Sageata, avand peste 4.000 de locuitori. Tanarul, in ciuda dosarului penal cu acuzații de loviri și alte violențe, a fost promovat ca fiind…