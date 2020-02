O primărie din Constanța, obligată de judecători să acorde burse elevilor retroactiv O primarie din județul Constanța a fost obligata de judecatorii Tribunalului sa acorde burse de studiu elevilor, atat in semestrul II, cat și retroactiv, pentru primul semestru. Decizia a fost data in procesul intentat de Asociația Elevilor din Constanța impotriva Consiliului Local Medgidia și nu este definitiva. Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a dat in judecata, la mijlocul lunii noiembrie 2019, 12 consilii locale din județul Constanța pentru ca refuza sa acorde burse școlare elevilor. “Dreptul elevilor de a primi burse de merit, ajutor social, performanța sau studiu este stipulat de art.… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

