- Peste 30 de familii din judetul Botosani ale caror locuinte au fost afectate de inundatiile din ultimele doua luni au intrat, miercuri, in posesia a cate 5.000 de lei, reprezentand ajutoare financiare acordate de Guvern. Prefectul Dan Slincu si directorul Agentiei Judetene de Prestatii si Inspectie…

- Mihai Roman nu accepta sa fie pus la zid de patron: ”Daca e jignit public, a doua zi e divorțul!”. Mihai Roman I a semnat cu FCSB. ”Sper sa ajut echipa sa-și indeplineasca obiectivele”, a declarat fostul jucator de la FC Botoșani. In varsta de 34 de ani, Mihai Roman I nu este obișnuit cu muștruluiala…

- Dupa decizia Curtii Supreme de Justitie, care a mentinut deciziile instantelor inferioare de invalidare a rezultatelor alegerilor noi din Chisinau, sustinatorii primarului ales, Andrei Nastase, au reluat protestele marti dimineata, la Primarie.

- Cel puțin așa estimeaza Mircea Ghitea, șeful Direcției Tehnice din Primarie. Lucrarea este condiționata de finalizarea mutarii conductelor de canalizare care trec pe sub Peța, la care Compania de Apa Oradea lucreaza cam de o luna. Executant este firma Leko, cu care CAO are un contract cadru…

- Intr-o intrunire care a avut loc ieri, la Prefectura Dolj, s-a stabilit ca Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) sa fie cel care va dirija intervențiile in cazul in care in Craiova va ploua abundent, așa cum s-a intamplat sambata ...

- Scumpirea combustibilului a ajuns sa saboteze activitatea Politiei Locale din municipiul Botosani. Primarul orasului, Catalin Flutur, spune ca numarul de kilometri pe care-l mai poate parcurge o masina de Politie in patrulare aproape s-a injumatatit. Mai mult decat atat, edilul spune ca nu mai este…

- Noul primar primal al capitalei, Andrei Nastase, care inca nu este numit oficial in aceasta funcție, a efectuat efectuat o vizita la Piața Centrala și la Primaria, dupa ce ieri o locuitoare a capitalei a solicitat ca in Piața sa fie instalat un punct medical din motiv ca tot in acea zi, o femeie a suferit…

- Dezvoltatorii imobiliari au avut o noua intalnire la Primarie si au promis ca vor asfalta strazile din cartierul rezidential Tractorul. Reprezentantii OPC au primit numeroase plangeri din partea oamenilor care au cumparat locuinte in zona.