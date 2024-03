Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general comunei Șona, Marian Bogdan Matei, a caștigat definitiv un proces cu primaria unde a fost angajat in urma cu 4 ani, urmand sa primeasca daune morale totale in valoare de 50.000 de lei. Curtea de Apel Cluj a admis, in 26 februarie 2024, acțiunea fostului angajat al primariei din…

- Fostul viceprimar Constantin Scripaț, actual vicepreședinte de Consiliu Județean, a fost condamnat definitiv pentru calomnie. Acesta va trebui sa ii plateasca 25.000 de lei secretarului general al municipiului, Nicolae Popovici, plus cheltuieli de judecata de 5200 de lei. Dupa aproape 5 ani de procese,…

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul Cluj a admis vineri, propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii DNA Cluj cu privire la Ioan Borș, comisarul șef al Garzii de Mediu Bistrița-Nasaud, acuzat de luare de mita in forma continuata. Decizia instanței nu este definitiva și…

- O clujeanca a obținut o despagubire de 20.000 de euro de la un magazin de bricolaj, dupa ce a suferit un accident in parcare. Suma va fi platita in echivalent lei la data plații, cu titlu de daune morale, actualizata cu indicele de inflație la data plații, impreuna cu dobanda legala penalizatoare, scrie…

