In municipiul Ramnicu-Valcea, Primaria este cea care administreaza ștrandul local și asigura venituri la bugetul local. Un careian a postat imagini deosebt de sugestive in ce privește capacitatea administrației locale valcene de a administra un ștrand și de a contribui la marirea bugetului local. La Carei, unde avem resursa naționala apa termala, Primaria a dat ștrandul in concesiune pentru suma de…1000 adica o mie de euro pe an. Deci orasul castiga de pe urma strandului sau termal suma de o mie de euro pe an. Milioane de euro au curs ani de zile in buzunarele altcuiva decat ale municipiului…