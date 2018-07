O primărie a redus toate salariile cu 20 la sută Angajatii Primariei Balești, din județul Gorj, primesc salarii mai mici cu 20 la suta. Decizia a fost luata de primarul din localitate, cu acordul salariaților, in conditiile in care nu mai sunt bani pentru continuarea investitiilor din localitate, informeaza mediafax. Toți cei 50 de angajați ai Primariei Balești primesc salarii mai mici cu 20%, dupa ce conducerea instituției a anunțat ca nu mai sunt bani pentru cofinantarea proiectelor privind investițiile in localitate. Angajatii au semnat ca sunt de acord cu aceasta masura, sperand sa recupereze diferența la rectificarea bugetara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

