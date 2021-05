Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Stadionul Cetate din Alba Iulia continua. Potrivit viceprimarului Marius Filimon, sambata s-a turnat o parte din stratul de uzura al pistei de atletism, lucrare care ar urma sa fie finalizata saptamana viitoare. ”Chiar daca este zi de sambata s-a lucrat și astazi la pista de atletism a…

- Imagini cum mai rar vezi in Romania au fost surprinse in Timișoara. Mai mulți copaci care trebuiau fi taiați pentru a face loc unui șantier au fost salvați și mutați in locul unde va fi un nou parc. Cea mai grea operațiune a fost cea de extragere și mutare a unui tei de 12 metri, informeaza Hotnews…

- Volumul lucrarilor de constructii ca serie bruta a scazut pe total intre 1 ianuarie și 28 februarie cu 0,6%, potrivit INS. Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente (-6,7%) si la lucrarile de reparatii capitale (-5,7%). Lucrarile de constructii noi…

- Ieri a fost semnat contractul pentru proiectarea si excecutia lucrarilor de reabilitare si consilidare Colegiului „Carol I” si Operei Romane Craiova. La acest eveniment au participat premierul Romaniei, Florin Citu, ministrul Dezvoltarii Cseke Attila, care au precizat ca durata de executie a lucrarilor…

- Am dat astazi ordinul de incepere a lucrarilor și am predat amplasamentul constructorului pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare strada Hortensiei” din municipul Deva. Vom moderniza o lungime de 139 de metri liniari de drum. Strada este proiectata cu doua benzi de…

- Deși este iarna, se lucreaza intens la unul dintre obiectivele turistice din Bistrița-Nasaud. Castelul Teleki, din localitatea Posmuș, e in renovare. A avut soarta multor construcții nobiliare care, dupa ce au fost naționalizate, au ramas in voia sorții și s-au degradat.

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Transporturilor, inmanarea ordinului s-a facut in prezenta ambasadorului Republicii Turcia la Bucuresti, E.S. Fusun Aramaz, si a antreprenorului turc care a fost desemnat castigatorul licitatiei. ”Stim foarte bine ce importanta au cele doua inele de…