Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vener (17 ani), elev in clasa a XI-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, si Robert Enache (18 ani), elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza“ din Galati, le predau copiilor notiuni de mecanica, electronica si programare in sistemul STEM, asta insemnand…

- Elevii buzoieni de clasa I ar putea incepe scoala fara manuale. Problema este cauzata de intarzierea procedurilor de preselectie de la Ministerul Educatiei, lucru care a facut ca Inspectoratul Scolar sa trimita comanda necesarului de manuale de clasa I abia saptamana aceasta. „Nu a fost un lucru care…

- Parinții elevilor care invața intr-o clasa speciala de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud amenința ca iși vor retrage temporar copiii de la școala. Potrivit acestora, in anii anteriori au avut loc o serie de evenimente „deosebit de grave legate de siguranța copiilor”, dupa ce elevii ar fi…

- Cu mai putin de o luna inainte de inceperea unui nou an scolar, nu toate unitatile de invatamant din Caras-Severin sunt pregatite sa-si primeasca elevii in bune conditii. In unele dintre ele, reparatiile si modernizarile sunt in plina desfasurare, in altele, nici nu au inceput. Un astfel…

- Unii dintre elevii de la Colegiul Național Banațean din Timișoara, mai precis patru clase, este posibil sa faca ore numai de dupa-amiaza. Cei de la Colegiul Național Banațean nu mai au spații, au avut numar dublu de clase pregatitoare in acest an, de la patru clase propuse pentru anul viitor au ajuns…

- Mai este o luna din vacanța mare și, in curand, pentru copiii din clasa pregatitoare vor incepe emoțiile inceputului de an. In județul Neamț, sunt 3.739 de copii inscriși in clasa pregatitoare, potrivit ultimelor date de la Inspectoratul Școlar. Clopoțelul va suna, prima data, in dimineața de 10 septembrie,…

- In aceasta vara, din cei 171.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a, s-au prezentat la examenul de Evaluare Naționala 142.847 elevi, adica 83,5%. Aproape 17%, circa 29.000 de elevi, n-au considerat ca sunt capabili sa ia examenul, deși nu conteaza media ca toți au loc la liceu sau la o școala profesionala.…

- Realizarile Ministerului Educației in perioada februarie-august vizeaza capitole importante in sistem, pornid de la cele de ordin finanaciar, adica mai mulți bani pentru profesori, sporului pentru condiții de munca și pentru atragerea tinerilor in invațamantul profesional, grija ca elevii din rural…