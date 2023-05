Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul ca solicitarile dascalilor sunt legitime si usor de inteles, referindu-se la greva din educatie, iar coalitie a inteles sa poarte negocierile cu sindicatele si profesorii, fiind gasite solutii la parte dintre solicitarile revendicate de sindicate. „Nu exista…

- Greva din invațamant este o tema foarte serioasa. Solicitarile profesorilor sunt in mare parte legitime, ușor de ințeles. Cred ca toata lumea a vazut disponibilitatea Guvernului, a premierului, a ministrului Educației de a sprijini aceste solicitari. S-au gasit soluții pentru o serie de puncte revendicate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca sindicatele din invațamant trebuie sa ințeleaga ca Guvernul nu va putea indeplini toate revendicarile profesorilor.„Greva din invatamant este o tema foarte seriosa. Solicitarile profesorilor sunt in mare parte legitime, usor…

- Sindicaliștii din invațamant au anunțat, marți, la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului, ca nu s-a ajuns la un acord cu privire la incetarea grevei generale a profesorilor. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul…

- Premierul Nicolae Ciuca face apel la cadrele didactice sa revina la catedra. Guvernul este pregatit sa puna in aplicare viziunea educatiei centrate pe elev, a transmis premierul Nicolae Ciuca, luni, intr-un mesaj in care a salutat adoptarea noilor legi ale educatiei in Parlament si, totodata, a facut…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut luni profesorilor sa renunțe la greva și sa revina la catedra, precizand ca e deschis la dialog cu sindicaliștii din Educație. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Simion Hancescu, a reacționat la mesajul prim-ministrului și spune ca apelul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…