- Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin fața de…

- „Potrivit Articolului 5 din tratatul NATO, orice stat membru care este atacat, organizația intervine. Exista și Articolul 4 care spune ca exista consultari intre statele membre. Am vazut ca Germnaia și Croația au declarat foarte clar ca nu se vor implica pentru Ucraina, la fel și Bulgaria, care a declarat…

- Statele Unite ale Americii și o parte a aliaților din sai din cadrul NATO discuta despre trimiterea a mii de trupe suplimentare in țarile est-europene ale Alianței Nord-Atlantice, inaintea unei eventuale invadari a Ucrainei de catre Rusia, ca dovada de susținere in fața agresiunii in desfașurare a Moscovei,…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…

- Rusia a anuntat miercuri ca pana la inceputul lunii decembrie va desfasura in Crimeea anexata un nou regiment de parasutisti si a criticat un acord convenit intre Ucraina si Marea Britanie menit sa consolideze fortele navale ucrainene, conform Rusiei acest acord aratand ca activitatile militare britanice…