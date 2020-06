Stiri pe aceeasi tema

- O batrana de 72 de ani a ramas fara acoperis deasupra capului, dupa ce doua persoane necunoscute i-au dat foc casei. Incidentul s-a produs in satul Filipeni, raionul Leova, in data de 29 aprilie, iar imaginile video au aparut astazi pe retelele de socializare.

- Victoria e insarcinata și mai are trei copilași. Stau in chirie intr-o casa in Monar, iar soțul lucreaza in agricultura in Germania, caștigand cat sa poata trai. Nu au alte venituri, iar acum li s-a spus ca trebuie sa plece din casa in care stau. „Vreau doar un acoperiș deasupra capului copiilor. O…

- La Azuga au ajuns 20 de containere pentru o parte dintre sinistrații ale caror locuințe au fost avariate sau distruse de alunecarea de teren de zilele trecute. Locuințele modulare vor putea adaposti aproximativ 80 de persoane dintre cele 150 evacuate.

- Persoanele fara adapost vor putea ramane in Centrul de gazduire și orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din Chișinau, pana pe 15 mai, respectiv pe toata perioada starii de urgența. Decizia a fost luata in contextul evolutiei situatiei epidemiologice a infectiei cu COVID-19 la nivel municipal,…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat ca municipalitatea pune la dispoziția acestora peste 126 de locuri în adaposturi, astfel încât niciun clujean sa nu fie nevoit sa treaca prin perioada de carantina totala fara un acoperiș deasupra capului. "Situația persoanelor…

- Jandarmeria Buzau a donat astazi sange dand exemplu populației din județ. Gestul jandarmilor a fost apreciat de conducerea Centrului de Transfuzii Buzau, cu atat mai mult cu cat stocurile de sange au scazut dramatic fiind limitate din cauza epidemiei de coronavirus și deplasarile in județ, respectiv…

- ​Florin Cîțu susține într-o postare pe Facebook ca a acceptat nominalizarea ca premier în logica anticipatelor, însa pentru ca aceasta varianta nu mai exista acum s-a retras pentru a-l lasa pe Ludovic Orban sa fie premier, acest lucru fiind necesar pentru ca PNL sa aiba succes…