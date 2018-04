Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Calarași, a fost gasita fara suflare. Trupul micuței a fost descoperit dupa ce mai multe echipe de cautare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat ca, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni,…

- Tragedie fara margini in județul Neamț, miercuri noapte (4 aprilie). 8 oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. „Au cazut de pe pod si din pacate asta e deznodamantul, e o tragedie. Doua…

- Adolescenta din Vaslui disparuta de acasa saptamana trecuta a fost gasita, informeaza vremeanoua.ro. In timp ce familia ei o cauta cu disperare, Emine Bigea se afla in Dolj, la un prieten. Cel mai probabil, este vorba despre baiatul de care tatal fetei spunea ca se imprietenise cu Emine, noteaza sursa…

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Tragedie intr-un hotel din Constanta, acolo un medic a fost gasita fara suflare. Femeia, doctorita in Galati, a fost gasita fara viata intr-un hotel, marti seara, imprejurarea aratand ca aceasta si-a pus capat zilelor. Doctorita avea langa ea o sticla cu un lichid de culoare roz.