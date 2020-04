Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 6 -19 aprilie si anunta temperaturi mai ridicate de normalul perioadei, in mai multe regiuni. De asemenea, meteorologii anunta cantitati reduse de precipitatii, acestea fiind posibile mai ales in a doua parte a intervalului.

- O cunoscuta prezentatoare tv de știri din Italia, Maria Vittoria Morano, a izbucnit in lacrimi, in direct, intr-un jurnal regional al televiziunii publice, Rai.Jurnalista citea un mesaj de condoleanțe din partea familei președintelui regiunii Basilicata dupa moartea unui copil, Diego, din cauza coronavirusului.…

- Centrul comercial Baneasa Shopping City anunța ca isi va intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-si proteja atat clientii si retailerii, precum si angajatii de raspandirea coronavirusului. Raman deschise hypermarketul Carrefour, care va avea program ca si pana acum, intre…

- Dumitru Coarna, președintele sindicatului polițiștilor, a declarat, in direct, la B1 TV, ca avem un prim caz de coronavirus in Romania."Am primit acum un mesaj, ca ar fi primul caz confirmat de coronavirus in Romania. Cica este la Spitalul Victor Babeș, o doamna doctor a sunat la familia ei…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, anunța inca un zbor direct de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru sezonul de vara 2020. ”Este vorba despre lansarea de catre turoperatorul Prestige Tours a unei curse charter, zbor direct, spre Hurghada”,a dezvaluit Flutur. Destinația…

- Imediat dupa CFR Cluj - FCSB 1-0, Gigi Becali a intervenit in direct la TV, unde a avut replici neirtatoare la adresa propriei echipe. Finanțatorul FCSB a comentat și faza eliminarii lui Bogdan Planic, cea premergatoare golului reușit de CFR Cluj. Becali a intrat in dialog cu Ilie Dumitrescu, aflat…

- Romania va avea probleme cu investitorii straini daca va fi aprobat proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice, a declarat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca Guvernul se va implica astfel incat presedintii de Consilii Judetene sa fie alesi din randul consilierilor judeteni si nu in mod direct, asa cum prevede Ordonanta de urgenta data de fostul guvern PSD.„In Parlament dorim sa respingem ordonanta PSD-ului…