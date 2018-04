Cantareata americana Pink este cea care a primit anul acesta titlul de cel mai frumos om din lume din partea People, pentru ca este "un model de viata care imbina onestitatea si increderea", a anuntat celebra revista miercuri.

Cantareata in varsta de 38 de ani, recompensata cu Grammy, a pozat alaturi de cei doi copii ai ei, Jameson Moon, in varsta de 15 luni, si Willow Sage, in varsta de 6 ani, pentru editia speciala anuala a revistei People.

Anual, People publica o lista a oamenilor frumosi din lume, iar, in 2018, printre acestia se numara si fosta actrita americana Meghan Markle,…