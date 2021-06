O practică barbară a vînătorilor din Franța, oprită în justiție Cea mai inalta instanța de apel din Franța a decis ca vinatoarea pasarilor cintatoare cu capcane cu lipici este ilegala, afirmind ca o derogare care a permis aceasta practica incalca legislația europeana. De generații, vinatorii, in special cei din sudul Franței, au prins pasari cintatoare punind pe bețe sau pe ramurile copacilor clei, in timp ce foloseau alte pasari prinse in cuști pentru a le Citeste articolul mai departe pe noi.md…

