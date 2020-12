Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk a declarat ca a fost testat pozitiv și negativ de doua ori pentru COVID-19, intr-o singura zi. Proprietarul TESLA sugereaza ca la mijloc ar fi „ceva extrem de necurat”, referindu-se la pandemia de COVID-19. Musk a minimizat in luna martie gravitatea pandemiei, denumind-o o temere…

- Orice stat din Europa poate reprezenta o tinta terorista, avertizeaza SRI printr-o postare pe pagina de socializare a instituției. In Romania nivelul de alerta terorista ramane Albastru-Precaut, iar Serviciul Roman de Informatii coopereaza permanent atat cu partenerii institutionali interni din cadrul…

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ''Albastru-Precaut'' Foto: captura video. Nivelul de alerta terorista ramâne în România ''Albastru-Precaut'', a informat, marti, Serviciul Român de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista în Europa…

- Atentatele teroriste comise recent în Europa, în Franta (Paris, Nisa, Avignon) în luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si în conditiile în care continentul se confrunta cu o criza sanitara…

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ”Albastru-Precaut”, a informat, marti, Serviciul Roman de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista in Europa este una actuala si „pe un trend ascendent”. „Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in…

- În urma atacului de la Nisa din sudul Franței credincioșii Musulmanii marturisesc AFP despre „tristețea” lor, furia” resimțita fața de „pierduții” care comit atacuri în numele Islamului, frica de o noua „stigmatizare”, dar vor sa creada în…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza BFMTV si AFP.Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, in acest atac cu maceta…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza BFMTV si AFP, potrivit Agerpres. Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta,…