O POVESTE DE SUCCES: IPROEB Bistrița raportează profituri record în T1 2024 și vizează o expansiune rapidă pe Piețele Europene IPROEB SA Bistrița, lider in producția de cabluri și conductoare din Romania, a anunțat o creștere remarcabila cu 354% a profitului in primul trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Compania, listata la Bursa de Valori București sub simbolul IPRU, se pregatește pentru o extindere semnificativa pe piața europeana, susținuta de investiții substanțiale in tehnologie și modernizare. Performanțe financiare excepționale Conform ultimului raport trimestrial, IPROEB a realizat un profit operațional de aproape 9 milioane lei, la venituri totale de 44,2 milioane lei in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valorile valutelor sunt 4.9751 pentru Euro, 4.5879 pentru Dolarul American. Indicele FTSE 100 este 8420.26, iar DAX Banca Europeana de Investitii (BEI) a oferit un imprumut de 40 de milioane de euro unei companii controlate de investitori bulgari. Fondurile vor fi folosite pentru a instala peste 8.000…

- 4.9751 euro, 4.5879 dolari americani, FTSE 100 la 8420.26, iar DAX la 18704.42. Banca Europeana de Investiții (BEI) a oferit un imprumut de 40 de milioane de euro unei firme controlate de investitori bulgari. Suma va fi folosita pentru construcția a 8.472 de stații de incarcare pentru mașini electrice…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Argus SA a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024; dar si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023. In adunarea generala au fost numiti si membrii Consiliului de Administratie…

- Candidatul Partidului Național Liberal, Vasile Nicolae are o viziune clara și ambițioasa in ceea privește viitorul comunei Mitrofani. El ințelege nevoile comunitații și iși asuma responsabilitatea de a transforma provocarile in oportunitați. Vasile Nicolae are experiența și determinarea necesare pentru…

- De patru patru ani, implicat in administrația locala, candidatul PNL la Primaria Mihaești, Catalin Stanica, a ascultat preocuparile, problemele și sugestiile oamenilor și a ajuns la concluzia ca impreuna pot sa gaseasca soluțiile potrivite. A venit momentul ca localnicii din Mihaești sa aiba alaturi…

- Ion Șandru, directorul general Aquabis, a ținut sa ofere cateva explicații referitoare la declarațiile „neadevarate” ale candidatului Robert Sighiartau, nemulțumit ca acesta ar fi acuzat conducerea instituției e neprofesionalism. Robert Sighiartau a susținut azi o conferința de presa in fața sediului…

- Obținerea microcalificarilor pe tot parcursul vieții, acordate pentru experiențe de invațare obținute in termen restrins, a fost subiectul atelierului de lucru desfașurat la Chișinau de catre Organizația Internaționala a Muncii, noteaza Noi.md. „Introducerea microcalificarilor pentru invațarea pe tot…

- Toate societațile de investiții financiare listate la Bursa de Valori București au incheiat exercițiul financiar 2023 raportand creșteri ale valorii activului unitar net (VUAN), iar in prezent se tranzacționeaza la un preț al acțiunii cu discount, potrivit unei analize publicate marți de compania Tradeville.…