Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam a implinit 18 ani! Fiica lui Salam urmeaza sa devina in curand mamica. Partenerul ei de viața, Catalin Vișanescu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei rețele de socializare. Betty Salam și Catalin Vișanescu s-au cununat civil in urma cu cateva luni, iar in curand vor…

- Silvia de la “Bravo, ai stil!” este foarte fericita, la doua luni de cand a caștigat show-ul marturisește ca a inceput o relație de iubire cu un barbat roman, care calatorește foarte mult. „Imi place foarte tare de cineva. El calatoreste foarte mult si nu sta aici, in Romania, dar cum eu vreau sa parasesc…

- Jurnalistul Mircea N. Stoian este din nou singur. Acesta s-a desparțit de femeia cu care a format un cuplu timp de un an și jumatate. Mircea N. Stoian s-a desparțit de partenera lui de viața. Jurnalistul avea o relație de un an și jumatate, insa a decis sa puna capat poveștii de iubire. Acesta a marturisit,…

- Cand vine vorba de iubire și de relații, toata lumea incearca sa afle din horoscop daca exista anumite compatibilitați intre nativi. Totuși, daca vrei sa te casatorești, afla care sunt zodiile care nu iși vor pune niciodata verigheta pe mana! Cand vine vorba de iubire și de relații, toata lumea incearca…

- HOROSCOPUL ZILEI 10 IULIE 2018. Conform astrologilor, ziua de 10 iulie aduce mare noroc din punct de vedere sentimental pentru doua dintre zodii. Acesti nativi se vor completa perfect in tot ceea ce vor face. Ba mai mult, in cazul in care sunt impreuna de mult timp vor reusi sa-si rezolve problemele…

- Horoscopul zilei de 7 iulie nu aduce vesti bune pentru toti nativii. Daca unele zodii au noroc in iubire sau din punct de vedere financiar, altele o sa planga cu lacrimi amare. Afla si tu ce iti rezerva astrele:

- Cantareata Daniela Gyorfi si George Tal, cel care ii este iubit si impresar, vin astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderata de Mirela Vaida la Antena 1, unde vorbesc despre relatia lor, cu bune si cu rele.