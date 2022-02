Stiri pe aceeasi tema

- Un factor poștal a fost reținut de polițiștii, pentru delapidare și fals intelectual. Și-ar fi insușit peste 35.000 de lei din alocații, pensii și indemnizații, care s-ar fi cuvenit unor cetațeni din comuna Valea Lunga, județul Alba. La data de 17 februarie 2022, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție…

- La data de 15 februarie 2022, in jurul orei 16,50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat o minora, in varsta de 17 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Lunga, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de minora, cercetarile…

- La data de 7 februarie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat 5 barbați, cu varste cuprinse 21 și 28 de ani, care locuiesc fara forme legale in municipiul Turda, județul Cluj și care sunt banuiți de savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune și violare de domiciliu a caror…

- La data de 1 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Jidvei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 5 percheziții, in Copșa Mica (4) și Axente Sever (1), județul Sibiu, pentru documentarea activitații infracționale a 5 persoane care sunt banuite de savarșirea …

- Doi tineri din comuna Roșia de Secaș au fost reținuți de polițiști. Unul ar fi spart un magazin din comuna și ar fi sustras bani și țigari, iar celalalt ar fi ascuns bunurile furate. La data de 28 ianuarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat doi tineri, de 17 ani și 22 de ani,…

- Ieri, 3 ianuarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un tanar de 25 de ani, din comuna Valea Lunga, care este banuit de savarșirea unei infarcțiuni de furt calificat. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 1 ianuarie 2022, ar fi patruns, prin efracție,…

- La data de 14 decembrie 2021, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, din comuna Valea Lunga, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat articole vestimentare și parfumuri, in valoare de peste 50.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, de la o persoana din comuna Valea Lunga, județul Alba, care le oferea, spre vanzare, pe rețelele de socializare. Locuința acesteia a…