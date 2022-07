Stiri pe aceeasi tema

- O poștarița din Maramureș a lasat fara bani de pensie zeci de pensionari din localitatea Oncești. Femeia ar fi incasat și facturile pentru energie electrica, dar nu ar fi virat sumele in conturile societații de furnizare a energiei electrice. Oamenii au anunțat autoritațile locale, care nu au chemat…

- Joi, 28 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș s-au autosesizat cu privire la savarșirea infracțiunii de delapidare prevazuta și pedepsita de art. 295 Cod Penal. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 48 de ani din Oncești,…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Cați dintre voi va uitați doar la suma totala de plata atunci cand primiți facturi la gaze și curent?! Cu sigurana foarte mulți. Puțini sunt cei care citesc cu adevarat toate detaliile de pe factura atunci cand o primesc. Iata ce urmeaza se se schimbe din toamna in privința acesteia.

- Facturile mari la energie electrica le-au dat batai de cap romanilor inca din iarna anului trecut. Iar vara vine cu un alt fel de cost, romanii sunt nevoiți sa bage in priza aerul conidiționat, un alt mare consumator de energie electrica. In zilele urmatoare, Romania se va confrunta cu temperaturi extrem…

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pe mai multe strazi din Campia Turzii Data intreruperii: 14.06.2022...