Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, solicita Politiei si autoritatilor judiciare sa ia masuri legale fata de un reprezentant al AUR care, in luna februarie a acestui an, a publicat…

- Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, solicita Politiei si autoritatilor judiciare sa ia masuri legale fata de un reprezentant al AUR care, in luna februarie a acestui an, a publicat…

- Florin Citu anunta RESTRICTII dure in perioada urmatoare: „Avem nevoie sa rezistam in urmatoarele saptamani” Premierul solicita mai multa implicare din partea autoritatilor pentru a nu se ajunge la carantinari sau alte retrictii suplimentare. Florin Citu anunta RESTRICTII dure in perioada urmatoare:…

- Un tânar din Cluj mai neconformist a facut un adevarat scandal într-un autobuz în timpul unui live pe Facebook. Baiatul purta o poșeta de dama și avea unghiile facute, iar pe live vorbea despre cum în România aceste lucruri…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…

- Cantareții de manele Adrian Minune și Țanca Uraganul sunt din nou in centrul unui scandal. Potrivit unor surse, aceștia ar fi participat la o petrecere privata, fara sa respecte regulile impuse de pandemie. Polițiștii au fost alertați prin 112, iar la fața locului au gasit mai multe persoane. Petrecareții…

- Protestatarii s-au adunat in fata sediului Guvernului si au scandat mai multe sloganuri, printre care: „Fara transport, avem viitorul mort”, „Florin Citu sa ne vada, facem orele in strada”, „Nu ne luati transportul gratuit”, „Vrem transport”, „Ignoranta, ignoranta”.„Suntem in fata Guvernului Romaniei,…

- Europarlamentarul Corina Crețu solicita Guvernului sa-și asume un calendar, foarte clar și transparent, pentru realizarea Spitalelor Regionale, in contextul incendiului de la Matei Bals. Corina Cretu aminteste ca a semnat in calitate de comisar proiectele pentru construcția lor in urma cu 7 ani. In…