- O portiune de doi metri din Marele Zid Chinezesc s-a prabusit in urma cutremurului de 6,9 grade pe scara Richter care s-a produs sambata in nord-vestul tarii, au informat marti mass-media locale, citate de EFE. Portiunea distrusa dateaza din timpul Dinastiei Ming (1368-1644) si se afla in…

- O portiune de doi metri din Marele Zid Chinezesc s-a prabusit in urma cutremurului de 6,9 grade pe scara Richter care s-a produs sambata in nord-vestul tarii. Portiunea distrusa dateaza din timpul Dinastiei Ming (1368-1644) si se afla in provincia Gansu, la 114 kilometri de locul in care s-a situat…

- Seismul s-a produs duminica, 2 ianuarie, in orașul Lijiang din provincia Yunnan, la o adancime de 10 kilometri. Cel puțin 22 de persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava, relateaza postul chinez de stat CGTN și Reuters, potrivit Agerpres . Inițial, presa de stat din China anunțase…

- Patru persoane au murit și alte opt au fost ranite sambata, cand o parte a rampei unui pod s-a prabușit in orașul Ezhou, din provincia centrala Hubei a Chinei, a informat agenția oficiala de presa Xinhua.

- La Beijing, Partidul Comunist intentioneaza sa deschida calea pentru un al treilea mandat pentru presedintele Xi Jinping, dupa cum noteaza La Libre Belgique. Obiectivul ar fi acela de a intari pozitia de putere a lui Xi in vederea congresului partidului din 2022, in asa fel incat un al treilea mandat…