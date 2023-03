Stiri pe aceeasi tema

- Fostul agent de Politie judiciara din Bucuresti prins in flagrant cand primea 10.000 de euro de la o femeie careia i-a promis ca va determina functionari publici sa faciliteze obtinerea frauduloasa, de catre aceasta si fratele ei, a permiselor de conducere a fost trimis in judecata de DNA, informeaza…

- O fosta angajata a Meta a povestit cum a reusit sa castige 190.000 de dolari pe an salariu, fara sa faca nimic. Ea ar fi lucrat in cadrul departamentului de HR al companiei si sarcina ei era de a recruta noii angajati. Insa, in anul pe care l-a petrecut la compania care detine Facebook, Instagram si…

- Pe 13 februarie, un tanar de 16 ani, din Pitești, și-a agresat pe strada o fosta prietena a lui, in varsta de 17 ani, lovind-o și distrugandu-i telefonul mobil. Marți, 7 martie, polițiștii din cadrul Secției 1 Pitești au finalizat cercetarile in acest dosar, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de…

- La precedenta vizita la DIICOT, Luana Radu, fosta polițista care a devenita complice a celor 2 frați, a fost protagonista unui incident, in momentul in care ar fi incercat sa le strecoare jurnaliștilor un bilețel, la fel cum au facut și "mentorii" ei, cei 2 frați Tate. In momentul in care a ajuns…

