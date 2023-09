Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Elena Tatu, o romanca de doar 12 ani, impresioneaza in tenisul din Spania, unde e deja campioana naționala la categoria ei de varsta. Nascuta in 2011,, tanara jucatoare a crescut și se antreneaza in Valencia, iar recent a caștigat un turneu din cadrul prestigiosului „Rafa Nadal Tour”, circuit…

- Inființata doar acum cațiva ani, secția de oina a clubului CSM Ramnicu-Sarat nu intarzie sa aduca rezultate remarcabile. Nu mai departe de zilele trecute, buzoienii au obținut medalia de aur la Campionatul Național de Oina pe Plaja, competiție organizata la Eforie Nord. Ramnicenii au inregistrat victorii…

- Are varsta de 21 de ani și este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, iar prin munca și ambiție , a ajuns imediat remarcata de public. Campioana naționala la taekwondo a participat la ”Ferma vedetelor”, iar mai apoi la ”Survivor Romania”, mai mult decat atat, a absolvit facultatea de actorie…

- Yamila Rodriguez participa cu naționala Argentinei la Cupa Mondiala de fotbal feminin, iar atacanta a fost criticata pe rețelele de socializare pentru ca are un tatuaj cu Cristiano Ronaldo pe tibia stanga, informeaza Reuters.

- Iana Balteș este una dintre cele mai bune sportive mureșene la acest moment. Cochetand in trecut cu schiul alpin și cu gimnastica, Iana a ajuns sa practice ciclismul la nivel de performanța. Dupa abia primul an in care a concurat in competițiile de MTB, sportiva a reușit sa obțina titlul de campioana…

- Echipa de junioare II nivel 4, medalie de bronz Școala de gimnastica de la Focșani, care a dat, in timp, Romaniei și lumii mari campioane, produce in continuare sportive de calitate. Au dovedit-o și recent incheiatele competiții care au avut loc la Ploiești, in Sala Olimpia, in perioada 13- 17 iunie…

- Avionul cu care echipa nationala de fotbal a Romaniei ar fi trebuit sa faca duminica deplasarea din Kosovo spre Elvetia s-a defectat, astfel incat "tricolorii" au fost nevoiti sa ajunga de la Pristina la Zurich cu alte doua aeronave, a anuntat, duminica, selectionerul

- Inițial, parinții au inscris-o la balet, insa Sienna e, acum, la aproape 15 ani, una dintre cele mai talentate fotbaliste din Romania. „Joaca la Rapid. A marcat vreo 50 de goluri”, ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, tatal ei, Claudiu Bogdan, fostul prezentator al matinalului de la OTV. Claudiu…