- Soția unui polițist din cadrul Poliției Matasari ar fi folosit pistolul din dotarea polițistului, cu care și-a impușcat mortal mama, dupa care s-a sinucis cu aceeași arma, potrivit unor surse judiciare.

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balești, judetul Gorj, dupa o depasire neregulamentara. Accidentul rutier a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe…

- Trei foști concurenți de la ”Insula iubirii” au depus plangeri penale dupa experiența din Thailanda. (Reduceri mari la jocuri PC) Ei sustin ca producatorii s-ar fi constituit in grup infractional, care i-a terorizat, pur si simplu, pe durata show-ului. Droguri, prostitutie, sclavie sunt doar cateva…

- Un tanar de 19 ani a murit intr-un cumplit accident langa Pascani. Anchetatorii sustin ca s-ar fi sinucis. Accidentul cumplit a avut loc, miercuri seara, in comuna Siretel, in satul Slobozia. Din cauza vitezei, tanarul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Medicii ajunsi la fata locului nu…

- Tragedie fara margini intr-o familie din județul Suceava. Fiica de 15 ani a decis sa iși incheie socotelile cu viața. Ea a recurs la gestul disperat in curtea parinteasca și, din pacate, rudele au gasit-o mult prea tarziu. Acum, cu toții o plang și se pregatesc de ziua inmormantarii. Intre timp, cu…

- Rezultatele finale din județul Giurgiu la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa ce au fost publicate notele obținute in urma contestațiilor. Toate informatiile despre…

- Un seism cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter, la o adancime extrem de mica, a lovit judetul Gorj. „In ziua de 06.06.2018, la ora 02:02:01 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, judetul Gorj, un cutremur cu magn...