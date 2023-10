Stiri pe aceeasi tema

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor. Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta retea sociala Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagina cunoscuta…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. Citește și: Surprinși de razboi, Minzina și delegația de argeșeni au plecat din Israel puțin inainte de inchiderea granițelor „Sunt…

- The Romanian authorities are looking for solutions to bring home as quickly as possible approximately 790 Romanians, who are pilgrims in Israel, a country where a state of war alert was issued following attacks launched by the Hamas movement, Prime Minister Ciolacu said on Saturday.He was asked,at…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. „Sunt in jur de 790 de romani, pelerini in acest moment in Israel. Și impreuna cu domna ministru de Externe cautam variantele ca…

- Antonio Sefer, mijlocașul transferat de Hapoel Beer Sheva de la Rapid, a marturisit pentru GSP.ro ca este puternic afectat de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, cu mii de rachete la primele ore ale dimineții.

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre razboiul inceput de teroristii Hamas in Israel. In aceasta dimineata, teroristii au lansat mii de rachete asupra oraselor din sudul si centrul tarii, si a

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…