Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au declarat vineri ca in aceasta cauza a fost deja intocmit un dosar de cercetare penala pe numele tinerei politiste Dumitrita B. "In aceasta cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt. S-a…

- La inceputul lunii mai, o doctorita din Iasi care si-a cumparat un Lexus din Germania cu 32.000 de euro, a mers cu taxiul acasa dupa ce a fost trasa pe dreapta de catre politistii de frontiera ieseni in traficul din municipiu. Acestia au descoperit ca seria de sasiu a masinii doctoritei fusese stearsa…

- Dosar penal pentru shaormeria din Iași, cu Salmonella, in care sute persoane au suferit toxiinfectii alimentar. Astfel, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. “Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal…

- Politistii prahoveni si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza, miercuri, 11 perchezitii in cinci judete la persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda 'accidentul'. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova,…

- Politistii Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupari Infracționale din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat si indisponibilizat un autoturism furat din Italia, care urma sa fie vandut in Alba Iulia pentru suma de 33.700 Euro. La data de 15 aprilie…

- Ieri, 15 aprilie 2018, politistii Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupari Infracționale din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au oprit in trafic si au identificat pe M.M. de 38 de ani din Sibiu, care conducea pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism,…

- Un taximetrist in varsta de 43 de ani a murit, joi, dupa ce i s a facut rau la volan, in zona Granit, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Iasi, Adina Lupu, potrivit Romania TV. Potrivit sursei citate, din primele informatii se pare ca barbatul a suferit o criza…