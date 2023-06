Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 08.20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe DN1-E60, in localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului.Conform primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, din județul Vaslui, care circula…

- Tanara avocata din Cluj, Diana Gușan și fetița ei de 1 an și 10 luni au murit pe 18 august 2020 pe A1, cand BMW-ul in care se aflau a intrat intr-un TIR care venea pe contrasens, pe autostrada. Șoferul, un sucevean, a vrut sa scape de un control al poliției și a intors pe autostrada. A fost condamnat…

- Inconștiența criminala a unui șofer de TIR, care a dus la decesul tinerei avocate Diana Gușan și a fetiței ei de 1 an și 10 luni, a fost pedepsita definitiv cu 16 ani de inchisoare, fapta lui fiind considerata din punct de vedere juridic omor calificat.

- Accidentul rutier a avut loc, marti, pe DN1 E60, aproape de localitatea Leghia. Un barbat de 50 de ani a murit in accident dupa ce a ramas incarcerat in cabina TIR-ului pe care-l conducea și care s-a rasturnat dupa impact."Pompierii de la Detasamentul Huedin intervin in aceste momente la un accident…

- UPDATE: Șoferul ramas incarcerat a murit. „Victima a fost extrasa și prezinta leziuni incompatibile cu viața. Barbatul avea aproximativ 50 de ani, iar autotrenul rasturnat era incarcat cu sucuri”, potrivit ISU. Știre inițiala: Un grav accident de circulație a avut loc pe DN1 E60 in județul Cluj. In…

- Un biciclist și-a piersut viața, asearp dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 64, in localitatea valceana Prudeni. Polițiștii au s-a constatat ca, un barbat de 39 de ani, din județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64, ar fi acroșat un biciclist. In urma impactului, barbatul de 74…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…

- La data de 14 mai 2023, in jurul orei 14,27, un tanar de 22 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea o motocicleta, a intrat in coliziune cu un stalp din afara parții carosabile. Din nefericire, nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Cercetarile sunt…