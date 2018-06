Stiri pe aceeasi tema

- O polițista a fost ranita in Piața Universitații din București. Agenta voia sa opreasca in trafic o mașina care a lovit-o cu putere. Din primele informații, polițista de la Brigada Rutiera a fost transportata la spital, avand rani la maini și la picioare. Din primele date rezulta ca polițista a efectuat…

- Un baiețel in varsta de trei ani și bunica sa au ajuns de urgența la spital, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un autocamion pe un bulevard din Ploiești. Primele date arata ca cel mic are leziuni mai ușoare, in timp ce bunica a fost ranita grav la cap. Accidentul s-a produs…

- Un autoturism a ajuns in calea unui tren InterRegio plecat din Cluj catre Bucuresti. Accidentul feroviar a avut loc duminica in jurul pranzului, in Hunedoara, intre statiile Baru Mare si Pui, din cate mentioneaza reprezentantii Centrului Infotrafic. Mai exact, s-a anuntat ca “trenul IR1836 pe ruta…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de masina pe o trecere de pietoni din Capitala, iar soferul a fugit de la locul accidentului, el fiind cautat de politisti. Accidentul a avut loc pe strada Luica si din primele cercetari, rezulta ca soferul nu ar fi acordat prioritate de trecere unei fetite…

- Incident grav, chiar in Centrul Capitalei. Un balcon s-a prabusit peste o masina parcata pe trotuar, chiar in Centrul Vechi, pe strada Selari.Citeste si: Avertisment DUR din partea specialistilor in economie: Romania continua CRESTEREA ABRUPTA a ratelor Potrivit primelor informatii,…

- Politia Capitalei face cercetari, dupa ce, sambata, s-a gasit o arma de vanatoare in portbagajul unei masini cuprinse de flacari in zona Piata Victoriei. Proprietarul a fost condus la audieri, la sectia 4 Politie.

- Neatenția unui șofer in varsta de 66 de ani a stat la originea producerii, cu puțin timp in urma, a unui accident rutier in care a fost implicata o ambulanța care se indrepta catre un pacient. In coliziunea produsa in zona Alexandriei din Capitala au fost ranite doua persoane, ambele ocupante ale autoturismului.…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…