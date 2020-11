O polițistă de 42 de ani din Alba a murit sub roțile unei autoutilitare O politista din Alba, in varsta de 42 de ani, si-a pierdut viata intr-un accident produs in curtea familiei dintr-o localitate din Cluj, fiind prinsa sub rotile unei autoutilitare pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. „Colega noastra a fost victima unui tragic accident care a avut loc seara trecuta. Era in curtea gospodariei familiei din localitatea Mociu, judetul Cluj, si a fost prinsa sub rotile unei autoutilitare, pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta. Se pare ca aceasta ar fi incercat sa opreasca autoutilitara”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

