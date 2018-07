Stiri pe aceeasi tema

- Drumul national DN 7, Arad - Deva, a fost marti blocat din cauza aluviunilor, intre localitatile Conop si Barzava, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploii, iar o masina a fost luata de viitura de pe un drum comunal si aruncata intr-un lan de porumb, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- O ploaie torentiala a provocat probleme in mai multe localitati din judetul Arad, fiind inundate gospodarii si drumuri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat pentru News.ro ca in cateva minute au fost inregistrate zeci de apeluri…

- O ploaie torentiala a produs pagube uriase pe Valea Muresului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad intervine in forta la iesirea din Conop spre Barzava, pe DN 7 care este blocat cu aluviuni. „Doua gospodarii sunt inundate in satul Chelmac su una in Conop. O mașina a fost luata de viitura de…

- Incidentul a avut loc la marginea municipiului Arad, la sediul Biroului Vamal de Interior, unde era doar un paznic de serviciu. Cativa soferi care au trecut prin zona au observat ca poarta metalica este prabusita si au mers sa vada despre ce este vorba, gasind sub poarta cadavrul unui barbat.…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism a avut loc joi dupa-amiaza pe DN7 (E68), Arad - Deva, pe Valea Muresului, in localitatea Milova, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, maior George Plesca, conform agerpres. …

- Un barbat din localitatea Mocrea, apartinatoare orasului Ineu, judetul Arad, a descoperit, in timp ce executa lucrari edilitare, o bomba de aruncator calibru 82 mm, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca. ''Barbatul nu a…

- Mai multe strazi au fost inundate, apa patrunzand in cateva zeci de gospodarii si copaci au fost doborati duminica dupa-amiaza in timpul unei furtuni in municipiul Arad, cel mai tare fiind afectate cartierele Aurel Vlaicu, Sega si Bujac. Dupa cum informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Incidentul a avut loc pe un domeniu privat din satul aradean Chelmac, pe care se afla o balta de pescuit, unde elevii Scolii Gimnaziale Conop au organizat petrecerea de final de clasa a VIII-a. Conform unor martori, un grup de cinci copii de 14 ani au decis sa se plimbe cu barca pe balta,…