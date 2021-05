Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit hidrologilor, in intervalul 30 mai, ora 13:00 si 31 mai, ora 14:00, pe raurile din bazinele hidrografice Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Cibin - amonte Ac. Ionesti (judetele: Sibiu, Valcea si Arges), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele:…

- Doua județe din Romania au cel mai curat aer din toata țara, iar poluare ajunge la niveluri de trei ori mai mic decat restul țarii, pe timp de iarna. Unde este cel mai curat aer din Romania, de fapt Este vorba despre județe Constanța și Tulcea, unde este cel mai mic nivel de poluare din […] The post…

- Zeci de curti au fost inundate, aproape 200 de copaci au fost doborati de vant si peste 70 de autoturime au fost avariate in 25 de localitati din 14 judete si in Bucuresti, in urma precipitatiilor si a vantului puternic, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta, care precizeaza ca, in Bihor,…

- Kaufland a primit o amenda cumulatæ de aproape 800.000 de lei de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), dupa ce au fost facute peste 300 de reclamații, in perioada martie 2020 – martie 2021. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli in urma controalelor pe care le-au efectuat.…

- Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 985.827 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.850 cazuri noi…

- GDS a anunțat, astazi, noile cifre ale bilanțului Covid-19.Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Autoritațile au confirmat miercuri 4.564 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 37.073 de teste. Au murit 100 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.140 pacienți, cifra in creștere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 4.564 de cazuri…