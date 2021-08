O ploaie neobişnuită a căzut pe vârfurile glaciare din Groenlanda Institutul de meteorologie din Danemarca (DMI) a anuntat luni ca a plouat la inaltimi de peste 3.000 de metri deasupra nivelului marii, peste calota glaciara groenlandeza, la jumatatea lunii august, un fenomen exceptional, relateaza AFP. Ploaia a fost observata timp de cateva ore, la data de 14 august, la statia americana Summit, situata in cel mai inalt punct al calotei glaciare, conform Centrului national de date privind zapada si gheata (NSIDC) din Statele Unite. ''Ploaia nu poate sa cada decat daca temperatura este superioara sau usor inferioara (valorii de) 0 grade Celsius. Prin urmare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

