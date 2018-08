O plimbare prin padure - psihotest ce dezvaluie relatia dintre subconstientul si constientul tau

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe familii de mistreți au ieșit la plimbare prin padure in parcul Natural Apuseni. In fruntele cu scroafele mai batrane, cardul se plimba nestingherit prin padure in cautare de mancare, iar puii invața arta supraviețuirii de la cei mai experimentați. Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor…

- Ai observat pana acum cat de binedispusa ești dupa o plimbare in aer liber? Oboseala aproape ca dispare, iar lucrurile care mai inainte te ingrijorau ți te par deodata marunte. Ei bine, chiar și cercetatorii s-au convins de beneficiile timpului petrecut in aer liber. Cand stam in mijlocul naturii, sanatatea…

- Dinamica dintre partenerul tau și mama lui poate oferi indicii uriașe in ceea ce privește relația voastra. O experta in tot ce ține de cupluri a dezvaluit care sunt acele indicii care ar trebui sa traga niște semnale de alarma pentru tine.

- Relatia dintre Ashton Kutcher si Mila Kunis a fost mereu una mediatizata, iar anul trecut, in vara, se scria ca actorul si-ar fi inselat sotia si ca sunt probleme in mariajul lor. Totul a fost insa dezmintit de Ashton, care a anuntat ca femeia alaturi de care a fost surprins era nimeni alta decat verisoara…

- Javier Mascherano, unul dintre cei mai importanți jucatori din lotul Argentinei a vorbit despre situația "pumelor" și despre relația cu selecționerul Jorge Sampaoli. "Avem șansa sa ne calificam in optimi. Am avut o reuniune și am vorbit ce sa facem pentru a ieși din aceasta situație și sa ne atingem…

- Mii de euro profit intr-un an la o mie de metri patrati de plantatie de zmeur; cu asta se mandreste un producator buzoian care aprovizioneaza piete din mai multe judete cu fructe de padure. Danut Panait isi permite sa plateasca 60 de lei pe zi muncitorilor insa nu prea are cui sa-i ofere. Din ferma…

- Antrenorul care a cucerit primul sau titlu in Premier League la Manchester și-a prelungit contractul pentru inca doi ani, pana pe 30 iunie 2021. Pentru Pep Guardiola, al doilea sezon la Man. City a fost perfect in Premier League. Jucand spectaculos și cucerind titlul cu 100 de puncte, record, la 19…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sancțiunile impuse impotriva Coreei de Nord, in schimbul renunțarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, citata de Mediafax.In timpul declarațiilor lui Pompeo,…