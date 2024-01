O plimbare prin Chișinăul anului 1966 Pe rețelele de socializare au fost publicate noi imagini rare din Chișinau, realizate in iarna anului 1966. In imagini putem vedea cum arata capitala Republicii Moldova dupa ninsorile abundente de acum aproape 60 de ani, cum serviciile municipale curațau drumurile, iar numeroși cetațeni incercau sa urce in autobuzul de care aveau nevoie in stație sau se plimbau pe strazile și prin parcurile ora Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

