Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul românesc Plant an App dezvolta o soluție tehnologica utila în situațiile de criza, folosita în consolidarea funcționalitaților serviciului Alerts Made Easy, prin care utilizatorii primesc alerte în timp real. Aceasta platforma de comunicare a fost construita pentru…

- Pentru companiile care doresc digitalizarea fluxurilor de vânzare și migrarea de la canalele clasice catre cele self-service, complet automatizate, Tremend a lansat TORP, platforma CX de digital onboarding. Prin intermediul acesteia, utilizatorul poate sa se înroleze singur, folosind fluxuri…

- Premierul Ludovic Orban susține ca Romania are o capacitate maxima de prelucrare a 8000 de teste pentru coronavirus, in fiecare zi. Totuși, premierul admite ca in prezent nu se testeaza la capacitate maxima, iar conform datelor oficiale se prelucreaza aproximativ 5000 de teste pe zi.”Capacitatea…

- Trilulilu este unul dintre cele mai cunoscute branduri din online-ul românesc, fiind totodata cea mai mare platforma online de User-generated content (UGC) din România, cu 1,4 milioane de utilizatori înregistrati și peste 600.000 de fani pe Facebook. Trilulilu este primul…

- ​Firma de tehnologie QUALITANCE, fondata în România, listeaza, începând cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- În contextul în care Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie, iar în România a fost publicat decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul țarii noastre, capacitatea sistemului medical românesc de a face fața și de a reacționa promt și efecient…

- ​Medicii și asistentele care vor sa faca voluntariat în spitalele românești se pot înscrie pe platforma online de recrutare MEDIJobs, care a anunțat vineri ca va susține gratuit 100% unitațile sanitare din România sa-și gaseasca personal în perioada aceasta, ca raspuns…

- Ialoc.ro, o platforma de rezervari online pentru restaurante, demareaza o runda noua de finanțare, în suma totala de 286.000 euro, din care 80.000 euro sunt acum disponibili pe platforma de strângere de fonduri pentru startup-uri SeedBlink.com. Iata cine a investit pâna acum în…