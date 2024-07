Stiri pe aceeasi tema

- O instalație de foraj petrolier din sud-estul Turciei s-a prabușit duminica, 21 iulie, ucigand un inginer și ranind doi muncitori, conform primului bilanț al autoritaților, a relatat Agerpres.Accidentul a avut loc pe locul de foraj din muntele Gabar, in provincia Sirnak, din sud-estul Turciei, unde…

- Intr-o seara de fotbal care va ramane intiparita in memoria suporterilor austrieci, echipa naționala a Austriei a suferit o infrangere umilitoare in fața Turciei, pierzand cu scorul de 1-2. Umilitoare, fiindca Austria pornea favorita in aceasta confruntare. Aceasta nu a fost doar o infrangere, ci o…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si numeroase au fost ranite duminica intr-o explozie cauzata de scurgere de gaz intr-un un restaurant din vestul Turciei, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, conform AGERPRES.

- Rebecca Horsfall, in varsta de 31 de ani, a filmat momentul șocant in care coșul in care se aflau 20 de turiști și doi piloți s-a prabușit sambata, 22 iunie, in jurul orei 6 dimineața, lovindu-se de stancile sitului Valea Iubirii din Cappadocia, Turcia.„Deodata, oamenii au inceput sa țipe”, a povestit…

- Incendii puternice de padure, cu urmari devastatoare, in sud-estul Turciei. Mai multe persoane au murit, alte zeci fiind ranite. Peste 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului. ????Huge fires raged last night between Mardin (Merdin) and Diyarbakir (Amed) in southeastern Turkey, rapidly spreading…

- Zece persoane au murit si alte 40 au fost ranite, dintre care noua grav, duminica intr-un accident de autocar la Mersin, in sudul Turciei, au anuntat autoritatile turce, noteaza AFP, potrivit Agerpres.