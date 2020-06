O plantă esenţială pentru conservarea apei, descoperită în Columbia O specie pana acum necunoscuta de "frailejon", planta esentiala pentru conservarea apei si emblematica pentru regiunile andine, a fost descoperita in Columbia, tara cu cea mai importanta biodiversitate din lume dupa Brazilia, au anuntat vineri cercetatorii de la Universitatea Antioquia, citati de AFP. Aceasta planta, cu tulpina groasa si care poate sa atinga pana la 1,2 metri in inaltime, a fost descoperita intr-un "paramo", o mlastina umeda situata la altitudini mari in regiunile ecuatoriale, in Sonson, localitate din departamentul Antioquia din nord-vestul Columbiei. Descoperirea a fost anuntata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

